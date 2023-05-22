Ülkü Ocakları eski Başkanı Azmi Karamahmutoğlu: Kılıçdaroğlu bu seçimin galibi, Erdoğan bu seçimin kaybedeni

Editör: Erhan Songür

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalındı. 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Halk TV’ye katılan Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Azmi Karamahmutoğlu, "Ülkenin yenilenmeye ihtiyacı var, değişime ihtiyaç var" diyerek Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı.

“BU SEÇİMİN GALİBİ… “

Karamahmutoğlu, "14 Mayıs'ta alınan oy göstermiştir ki Tayyip Erdoğan bu seçimin kaybedeni" dedi.

"ERDOĞAN BU SEÇİMİN KAYBEDENİ"

Karamahmutoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu, bu seçimin galibidir. Aradaki yüzde 5'lik fark, bütün matematik ortada. Hükümetin imkanlarıyla 21 yıldır YSK'sından ilçe seçim kurulana, ithal seçmeninden oy pusulasında, birleştirme tutanaklarına... Yüzde 2'lik, 3'lük, 4'lük oy kayması var. 14 Mayıs'ta alınan oy göstermiştir ki Tayyip Erdoğan bu seçimin kaybedeni. Ülkenin yenilenmeye ihtiyacı var, değişime ihtiyaç var. Ülkenin sosyolojisi değişiyor" ifadelerini kullanarak Türkiye için gereken değişimin Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleşeceğini söyleyerek Millet İttifakı'na desteğini açıkladı.

“ERDOĞAN KAZANIRSA GENÇLER ÜLKEYİ TERK EDECEK”

Öte yandan Karamahmutoğlu, Türkiye'de ekonomik kriz, siyasi istikrarsızlık ve can güvenliği sorunları nedeniyle gençlerin seçimi Erdoğan'ın kazanması durumunda gençlerin ülkeyi terk etmeyi düşündüğünü ifade etti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Karamahmutoğlu: Kılıçdaroğlu, bu seçimin galibi, Erdoğan bu seçimin kaybedeni