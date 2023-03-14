﻿Erdoğan'ın projesi Putin-Medvedev formülü mü?

Millet İttifakı, sancılı bir 24 saat yaşadıktan sonra Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde uzlaştı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak sürece dahil edilmesi, seçmen nezdinde olumlu karşılandı. Anketler bu yönde.

Peki Cumhur İttifakı'nın adayı belli mi?

Tayyip Erdoğan, Anayasa'yı çiğneyip üçüncü defa adaylık başvurusunda bulunarak gayrimeşru duruma düşmeyi göze alabilir mi?

Erdoğan'ın adaylık başvurusunda bulunması, Yüksek Seçim Kurulu'nun da bu başvuruyu kabul etmesi, fiilen darbe yapmak demektir. Böyle hukuk dışı bir durum söz konusu olursa, herkesin buna karşı durma hakkı doğar. Bu da kaos demektir. Sonucunun ne olacağı ise belli olmaz...

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Herkes görüyor ki ülkede bir seçim havası yok! Yine de Millet İttifakı HDP ile Cumhur İttifakı ise HÜDA PAR ile görüşüyor. HDP ve HÜDA PAR'ın ortak olduğu ideoloji, Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözüyle ifade edilebilecek kuruluş felsefesini yıkmaktır...

HÜDA PAR'a ihtiyaç duyan Erdoğan, hukuk dışı bir yola başvurmayacaksa nasıl bir yol takip edecektir?

Hani Süleyman Demirel'in "meşruiyet içinde çare tükenmez" sözü var ya, Erdoğan'ın da bu yönde hareket etmesi beklenir...

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Peki meşruiyet içinde nasıl bir çözüm söz konusu olabilir?

İlk akla gelen "Putin-Medvedev formülü"dür! Bilindiği gibi Rusya Anayasası'na göre, bir kişi iki defa üst üste devlet başkanı seçildikten sonra üçüncü seçimde aday olamıyor. Aynı kişi bir dönem geçtikten sonra yeniden aday olabiliyordu.

İki dönemi bitiren Putin, seçim öncesinde Anayasa'yı değiştirse bile bunun uygulanmasının mümkün olmayacağı gerçeği karşısında, devlet başkanlığına o sırada başbakan olan Medvedev'i aday gösterdi. Medvedev, devlet başkanı seçilince de başbakanlığa Putin'i atadı. Bir dönem böyle geçtikten sonra Putin, Anayasa'yı da değiştirdi ve yeniden aday olarak 6 yıllığına devlet başkanı seçildi...

Erdoğan'ın, bu formülü uygulamak için kendi Medvedev'ini de hazırlamış olması gerekir.

Herkesin bildiği genç bir isim var... O isim Cumhurbaşkanı adayı olur, Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı ilan edilir...

Peki o genç adayın seçilme şansı olur mu?

İmamoğlu-Yavaş isimleri, Millet İttifakı'nın şansını nasıl yükselttiyse, o genç isim de şu anda kaybetmiş olan Cumhur İttifakı için ciddi bir fırsat olabilir!

Erdoğan, endişeli olmakla birlikte yine de eskisine oranla süreci daha sakin götürüyor. Bir projesi olmasa bu kadar sakin kalabilir miydi?

Tabii bu yaklaşım, "Erdoğan hukuk düzeni içinde ne yapabilir?" sorusuna cevaptır.

Hukuk dışı yollara başvurmak ise Erdoğan için çok ama çok yüksek bir risktir...

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Bir de üçüncü aday olarak Sinan Oğan var. Ata İttifakı'nın adayı olarak ilan edilen Sinan Oğan'ın muhalefetin oylarını böleceği iddiasına karşı, ittifakta yer alan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Tam aksine, adayımız, daha çok AKP ve MHP seçmeninden oy alır" diyor.

Yani Sinan Oğan'ın adaylığı, Millet İttifakı'nın aleyhine değil lehine bile olabilir... Tabii Sinan Oğan'ın resmen aday olabilmesi için 100 bin imza gerekiyor...

Yalnız, yukarıdaki senaryo da uygulanırsa, Kemal Kılıçdaroğlu, iki genç adaya karşı yarışa girmiş olacak...