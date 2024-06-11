Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşi ile görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek olmasıyla ilgili Bahçeli yorum yaptı.

Bahçeli konuşmasında “Erdoğan herkesle görüşür, sakınca yok.” Dedi.

Devamında ise “Kulis bilgisiyle servis edilen dedikoduları, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ikili görüşmelerin çarpıtılmasını ibretle takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesi dinleyebilir. Çarpıtmalara kulak asmayın. Bizim için hiçbir sakıncası yoktur. Mahsurlu olan taraf aslı olmayan söylentileri, gemi azıya alması, fitnenin kamçılanmasıdır. Kaynayan dedikodu kazanının basıncını düşürmek alternatif yol olarak değerlendirilmeli. Maşayı değil tutan ve tutturan elleri de görmeliyiz. Her zaman resmin büyüğüne odaklanmalıyız. Bugüne kadar onun bunun dolduruşuna gelerek dava mücadelemizi sürdürmedik.“ ifadeleri kullandı.

AYŞE ATEŞ İLE ERDOĞAN GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kalemi Hasan Doğan'ın, Ayşe Ateş’i aradığı öğrenilirken, görüşmenin en kısa zamanda olacağı bildirildi.

Ayşe Ateş, CHP lideri Özgür Özel ile görüşmesi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulunarak “Erdoğan benimle görüşecekti Bahçeli engel oldu” demişti.

Ateş “Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta içi benimle görüşeceğini söyledi. Ancak akabinde MHP'nin grup toplantısı oldu. Devlet Bahçeli her zaman olduğu bizi karalamakla, iftira atmakla itham etti. Orada bir çağrıda bulundu. 'Bunların sırtını sıvazlamayın' dedi. Bence Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmeden haberi oldu. Bu sebeple Cumhurbaşkanına mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Sanırım bu sebeple çağrılmadık. Normalde geçen hafta görüşmemiz gerekiyordu. Ancak görüşme gerçekleşmedi. Bahçeli'nin çağrısı sanırım karşılık buldu” şeklinde konuşmuştu.