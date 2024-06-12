Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'in peşine adam taktılar. Sinan Ateş cinayetleri devam edecek mi?

Ankara'da sokak ortasında öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Selma Ateş'in peşine adam taktıkları ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından paylaştığı bilgide Selma Ateş'in baba ocağı olan Bursa'da hem babasının evinde hem de avukatı ile oturduğu kafede iki ayrı araç ve birden fazla kişi tarafından takip edildiğini fark etti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Selma Ateş, Teleferik Polis Karakolu'na giderek şikayetçi olurken, ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Selma Ateş'i takip edenlerin kimliklerinin teşhis edilmesi için çalışma yürütülüyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara’da 2 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş kendisini de öldüreceklerini söylemişti.

"KAPALI KAPILAR ARDINDA CİNAYETİM KONUŞULUYOR"

Ateş, ”Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Beni de öldürecekler haberiniz olsun. Sayın Cumhurbaşkanım size sesleniyorum. Beni de öldürecekler" diyerek çağrıda bulunmuştu.

Ateş, Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz, Ömer Şanlı, Burak Kılıç, Gürsel Horat ve Suat Yılmazzobu’na da dava açılması gerektiğini belirterek “Hem Sinan hem de benim hakkımızda bilgi toplayan, kiralık katil arayan bu isimler ilk iddianamede yok. Elini kolunu sallayarak dolaşıyorlar.” Şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü.

UZUN SÜREDİR GÖRÜŞME TALEP EDİYORDU

Ayşe Ateş yaklaşık bir yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme talep ettiğini belirtmişti.

Resmi ve gayriresmi şekilde iletişim kurmaya çalıştığını ifade eden Ayşe Ateş, 10 Haziran’da CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada Erdoğan'ın görüşme talebini kabul ettiğini fakat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bunların sırtını sıvazlamayın bunları korumayın" sözleri üzerine görüşmenin iptal edildiğini açıklamıştı.

Açıklamanın kamuoyunda yankı uyandırmasının ardından Erdoğan'ın, Ayşe Ateş ile bir araya geleceği duyurulmuş; net tarih verilmezken önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleşecek denilmişti.

Siyasette yumuşama/normalleşme tartışmalarının gündemi meşgul ettiği bugünlerde Erdoğan’ın Özgür Özel’e yaptığı iade-i ziyaretin hemen ardından Ayşe Ateş’i Saray’da kabul etmesi dikkat çekti.

Görüşme sonrasında Ayşe Ateş, basına yaptığı açıklamada, "Bugüne dek Sayın Cumhurbaşkanı’mızın sessizliğinden güç alarak tehdit ve iftiraları ile bize hayatı zindan eden, çocuklarımın aldığı nefesi burnundan getiren, suçu ve suçluyu öven her kim varsa dün ne söylediğine bakarak yarın ne konuşacağını düşünsün" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Ayşe Ateş, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını aktardı.

Görüşme sırasında Erdoğan'a içinde üç adet ok bulunan bir sadak ile Necip Fazıl Kısakürek’in "Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar" isimli kitabını hediye ettiğini belirten Ateş, Sinan Ateş ve kendisi hakkında ortaya atılan FETÖ’cü ima, iddia ve ithamlarının ihbar kabul edilerek kapsamlı bir güvenlik soruşturması yapılmasını talep ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talepler üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a konuyla ilgilenilmesi ve işlem yapılması talimatı verdiğini belirtti.

"MÜCADELE DEVAM EDİYOR" VURGUSU

Görüşme sonrası duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayşe Ateş, kendisine ve kızlarına yönelik yaşanan olumsuzluklara karşı mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. "Ne sağ ne sol, yalnızca adalet!" diyenlerin kazanacağını belirterek, mücadelenin devam edeceğini ifade etti. Ateş, "Sayın Cumhurbaşkanı’mızın beni ve kızlarımı makamına kabul edip dinlemiş olması bizim için büyük anlamlar taşıyor" dedi.

"KIZIM İLK DEFA ODASINDA TEK BAŞINA UYUMAK İSTEDİ"

Ateş, şöyle devam etti: "Aziz milletimizin vicdan sahibi fertleriyle birlikte devletimizin de yanımızda olduğunu görmek, sürekli ölüm korkusuyla yaşayan kızlarımın gönlünü bir nebze olsun ferahlatırken bana da yürüttüğüm adalet mücadelesinde güç verdi. Kızlarım dün gece rahat uyudular. Ben rahat uyudum. Öyle ki küçük kızım Banuçiçek uzun zaman sonra ilk defa odasında tek başına uyumak istedi."

Ayşe Ateş, mücadelenin ne ortasında ne de sonunda olduklarını, mücadelenin yeni başladığını ve daha gür bir sesle "Adalet! Adalet!" diye haykıracaklarını söyledi.

Hukuktan üstün olduğunu, yargıyı etki altına alabileceğini ve işlediği cinayeti karartabileceğini düşünen herkese hukuk kitaplarını sayfa sayfa yedireceklerini ve bu ülkenin mahpushanelerini köşe bucak gezdireceklerini ifade etti.

DAVA 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın görülmesine 1 Temmuz'da başlanacak.