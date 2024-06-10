Son dakika... Erdoğan’ın özel kalemi Ayşe Ateş’i bir daha aradı: Görüşme olacak

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kalemi Hasan Doğan'ın, Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i aradığı öğrenilirken, görüşmenin en kısa zamanda olacağı bildirildi.

“BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI SANIRIM KARŞILIK BULDU”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştiren Ateş, ziyareti sonrası basın mensuplarına yaptığıu açıklamada, “10 gün önce sayın Hasan Doğan beni aradı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta içinde benimle görüşeceğini söyledi. Ancak ardından MHP'nin grup toplantısı oldu. Devlet Bahçeli, her zamanki gibi bizi karalamakla, iftira atmakla itham etti. Orada bir çağrıda bulundu. 'Bunların sırtını sıvazlamayın' dedi. Bence Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmeden haberi oldu. Bu yüzden Cumhurbaşkanına mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Sanırım bu sebeple çağrılmadık. Normalde geçen hafta görüşmemiz gerekiyordu. Ancak görüşme gerçekleşmedi. Bahçeli'nin çağrısı sanırım karşılık buldu” ifadelerine yer vermişti.