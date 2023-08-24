Erdoğan’ın sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt '5’li çetelere hizmeti hiçbir zaman ‘kalite’ ve ‘kalibre’ olarak görmedik'

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı yolsuzluk, adaletsizlik, liyakatsizlik ve 5’li çetelere hizmet etmekle suçladı.

“Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir”

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Erdoğan; yolsuzluğu, adaletsizliği, liyakatsizliği, 5’li çetelere hizmeti hiçbir zaman ‘kalite’ ve ‘kalibre’ olarak görmedik, görmeyeceğiz de. Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir.

22 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi’ni kendine ve Saray sosyetesine benzetmeye çalıştığını söylüyorsun… Boşuna uğraşma; devleti soyanların, uyuşturucu baronlarına hizmet edenlerin, hudutları namus olmaktan çıkaranların asla CHP’de yeri yoktur, olmaz da!"

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, AKP’nin 22’nci yıl programında yaptığı konuşmada CHP’yi eleştirmişti. Erdoğan, CHP’nin 22 yılda 17 kez sandıkta yenildiğini, milleti aşağıladığını, milli iradeyi sorguladığını ve terör örgütleriyle işbirliği yaptığını iddia etmişti.

Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

"Her şeyi değiştirdik fakat ülkemizin ana muhalefet partisini, tek parti faşizminin boyunduruğundan bir türlü kurtaramadık. Halka rağmen halkçı bu zihniyet mensuplarına millete saygı duymayı, milli iradeye hürmet göstermeyi öğretemedik. 22 yıllık sürede tam 17 kez sandıkta bizimle yarıştılar. Yani ortalama 1,5 yılda bir siyaset arenasında karşımıza çıktılar. Her defasında milletten okkalı bir tokat yediler. Milleti hafife almanın, milli iradeyi aşağılamanın, sandığın meşruiyetini sorgulamanın bedelini seçimleri kaybederek ödediler.

Bir kez olsun ‘Biz nerede yanlış yaptık’ sorusunu kendilerine sormadılar. Bir kez olsun, kendi yanlışları dolayısıyla milleti suçlama alışkanlıklarını terk etmediler. Dün, vatandaşı ‘gerici, yobaz, takunyalı, makarnacı, göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı’ diye aşağılıyorlardı. Bugün de ‘kırsal kesim’ diyerek tahkir ediyorlar. Dün, açık oy gizli tasnifle milli irade hırsızlığı yapıyorlardı, bugün de sandığın meşruiyetini tartışmaya açarak aynı faşizmi sergiliyorlar. Dün, iktidara giden yolu vesayetçilerin himmetinde arıyorlardı, bugün de terör örgütleriyle işbirliği yapmakta görüyorlar. Nereye dayanıyorlar, Kandil’e. Kandil’den gelecek desteğe dayanarak seçim kazanacaklarını zannediyorlardı. Ne oldu? Oldu mu? 14’ünde oldu mu? 28’inde oldu mu? Olmadı, olmaz. Bu millet asla bu yanlışlara, bu teröre ve teröristlere yüz vermeyecektir."