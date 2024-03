Erdoğan’ın taklidini yapan genç yine yaptı yapacağını ‘Biz diyoruz uçuyoruz göklerdeyiz siz diyorsunuz açız biz ne yeriz’

Gündemde olan siyasi konuları, toplumun güncel sorunlarını müzik ile harmanlayarak bir yandan güldüren öte yandan düşündüren Yellowssi grubu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ses ve mimiklerini taklit ederek ünlenen Muhammed Nur Nahya yeni bir Makarina videosu ile sosyal medyada gündem oldu.

Çektikleri ilk videoda Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında gelen zam furyası ile et yiyemeyen bir genç kendisine et pişiren Erdoğan’ın yanına giderek et istemiş, Erdoğan ise Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmiş ve ikili aynı anda Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısında bulunmuşlardı.

‘HEP MAKARİNA 2’

İkili sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video ile yeniden gündem oldu. Makarina 2 ismini verdikleri videoda yerel seçin konuşma yapan Erdoğan bir anda kendisini eleştiren bir grup genci görüyor ve akıllarda yer edinen “Sayın başkan siz mi susturursunuz ben mi susturayım” ifadesini kullanıyor.

Ekonomiden dert yanan gençlere Now TV ve DEM Parti üzerinden yanıt veren Erdoğan’a bu defa kiralar ve A haber kanalı üzerinden eleştirilerini sunan gençlere İHA-SİHA-KAAN-TOGG ve Uzaya çıkma adımlarını hatırlatan Erdoğan, Özgür Özel’i eleştirerek Kemal Kılıçdaroğlu’nu özleyerek “Aaah Bay Kemalim” sözlerini kullandı.

Aç olduklarını belirten gençler, aç karna Kaan yiyemeyeceklerini ve TOGG’a binmek için doların düşmesi gerekli olduğunu söylerken et fiyatlarını gösterip orta sınıfın yok olduğuna dikkat çekti.

Erdoğan, kendisine ekonominin durumunu aktaran gençlere ise şunları söyledi:

“Biz diyoruz uçuyoruz göklerdeyiz siz diyorsunuz açız biz ne yeriz”