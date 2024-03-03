Özgür Özel'den Erdoğan'a Çorlu tren kazası tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Tekirdağ’da düzenlediği aday tanıtım toplantısında konuştu.

Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Erdoğan’ın Hatay’daki konuşmasına tepki gösteren Özel, “Erdoğan diyor ki ben iktidarım bak Hatay muhalefette kaldı boynu bükük kaldı, Diyor ki Hataylılara deprem geçirdiniz çadırda kaldınız, sorununuz çok ama sizin bir kusurunuz var oyu bana vermemek, o yüzden sizi cezalandırıyorum. Benim partime oy vermezseniz mahzun kalırsınız diye şantaj yapıyor” diye konuştu.

ERDOĞAN ŞANTAJ YAPIYOR

Özel, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan diyor ki ben iktidarım bak Hatay muhalefette kaldı boynu bükük kaldı, Diyor ki Hataylılara deprem geçirdiniz çadırda kaldınız, sorununuz çok ama sizin bir kusurunuz var oyu bana vermemek, o yüzden sizi cezalandırıyorum. Benim partime oy vermezseniz mahzun kalırsınız diye şantaj yapıyor. Burada 11 ilçe belediyesi var 7’si CHP’de 4’tanesi de CHP’li olamayan belediyeler Kadir Başkan Tayyip Bey gibi yapmıyor bizde olmayan belediye ile olan belediyeye eşit davranıyor, oy vermeyeni oy verenden ayırmıyor. Kendisini gerçek bir devlet adamı olduğu için teşekkür ediyorum.”

ÇORLU TREN FACİASI

8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasını hatırlatan Özel, Milletvekilleriyle ilk günden son güne kadar orada olarak taraflarını belli ettiklerini belirten Özel, “Biz mağdurdan yanayız. Kaza olduğu sırada Devlet Demiryolları Ulaşım A.Ş’nin genel müdür uzun tartışmalardan sonra görevden alındı. Onların duruşmayı erteledikleri günden 4 gün önce genel müdürlüğe getirdiler. Erdoğan diyor ki siz mağdurların tarafındasınız ama ben onları yargılatmadım, onları kanun önüne çıkartmadım onlara hesap sorulup da ipin ucu bana uzanmasın diye dimdik durdum siz mağdurun tarafında olabilirsiniz biz katilin tarafındayız dedi” diye konuştu.

Özel, konuşmasının devamında, “Sonradan öğrendik ki kazanın olduğu gün TCDD genel müdür vardı o da ayrılmıştı bir yerlerde şirket kurmuş o kurduğu şirketle ihalelere girermiş. Tam bizim duruşmada olduğumuz dakikalarda Samandağ’da bir yol ihalesi karara bağlanmış 1,3 milyar lira İsa Apayadın’ın kurduğu şirkete verilmiş. Erdoğan diyor ki madden de manen de arkalarındayım. Kimi atadıysam arkasında durdum dedi. Biz de Erdoğan’a hatırlatalım sen kimin arkasında durursan dur biz mağdurun yanında kapı gibi durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.