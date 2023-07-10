Erdoğan’ın vatandaşa pahalıya patlayacak hedefi. 2 trilyon lira kaynak gerekecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimde İstanbul ve Ankara’yı alma hedefi vatandaşa pahalıya patlayacak. Ekonomim yazarı Şeref Oğuz söz konusu maliyetin 2 trilyon lirayı bulacağını söyledi.

Erdoğan’ın vatandaşa pahalıya patlayacak hedefi. 2 trilyon lira kaynak gerekecek

Seçim sonrası vergiler ve zamlar tufan gibi vatandaşın üstüne yığıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'mali disiplin' vurgusu yaparak, ilk şoku atlatmadan yeni zamların sinyalini verdi.

Şimşek, "Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz" dedi. Şimşek'in açıklaması yeni vergiler yolda mı sorusunu gündeme getirdi.

“İSTANBUL VE ANKARA İÇİN 2 TRİLYON LİRA KAYNAK OLUŞTURULACAK”

Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, popülizmin siyasette devam edeceğini belirterek, "Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin geri alınması için gözden çıkarılacak olan tahmini 2 trilyon lira gibi bir kaynak oluşturulacak. Ancak bu; sadece seçim stratejisi gereği yapılan bir para dağıtımı olur. Bu kaynaklar, gerçek ihtiyaçlarımızı karşılamak veya hizmetlerin iyileştirilmesi için kullanılmak yerine, geçici bir popülizm rüzgârı estirmek amacıyla harcanacak gibi görünüyor" değerlendirmesini yaptı.

Oğuz, yazısında, AKP'nin temel söylemini İstanbul ve Ankara'yı geri almak üzerinde kurduğunu ifade ederek "Bu yaklaşımla iktidarın İstanbul ederi; en az 1 trilyon lira… Bu kaynak elbette bütçe açığına ilave yük getirecek. Yetmeyecek Merkez Bankası Banknot Matbaası, filigranlı kağıt stoklarını tüketircesine gıcır gıcır para basacak" dedi.

“ACI REÇETENİN YÜKÜ DÜŞÜK GELİRLİLERDE”

Oğuz, yeni vergi artırımları için, "Acı reçetenin yükü düşük gelir grubunda" yorumunda bulundu.

Oğuz "Son zamanlarda yaşanan vergi atağıyla birlikte, halkımızın omuzlarına yüklenen KDV, cep, harçlar ve diğer vergilerle maliyetler hızla artıyor. Ancak bu vergi artışlarıyla bütçe açığını kapatmak veya enflasyonu düşürmek gibi gerçek hedefler gözetilmiyor. Olan biten, krizi seçim sonrasına atmak…

Aslında, 2024 Mart yerel seçimleri için oy avcılığı yapmak adına kaynak yaratma çabalarıyla karşı karşıyayız. Görünüşe göre iktidar partisi, seçim sürecinde elde etmek istediği başarı için astronomik miktarda para saçmaya hazırlanıyor. Bu paraların seçmenlere dağıtılması, sanki şehirlerin geri alınması için bir tür sihirli çözüm olarak görülüyor" diye yazdı.

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