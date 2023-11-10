Erdoğan’ın yeğeni Usame Erdoğan’ın ortak olduğu Holding halka açılıyor

paramedya'nın haberine göre; Şirket, ulaşım, yazılım ve enerji gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi şirketleri bünyesinde barındırıyor.

Halka arzın detayları

1000 Yatırımlar Holding, 2022 yılında Hüseyin Ardan Küçük, Haris Pojata, Usame Erdoğan, Mustafa Saim Birpınar ve Kadir Can Abdik tarafından kuruldu. Pay sahipleri arasında sermaye ve yatırım dünyasının yakından tanıdığı Enver Çevik’e ait EC Yatırımlar Holding A.Ş. de bulunuyor.

Şirket, halka arz yoluyla ihraç edilecek yeni paylar ile elde edilecek fonu, devam eden yatırımlarının sonuçlandırılması, alternatif sektörlerin araştırılarak yatırım yapılması, hizmet kapasitesi, kalitesi ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik mal ve hizmet alımlarının yapılmasında kullanacak.

Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 125 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderliğinde gerçekleştirilecek olan halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 40 milyon TL’den 47 milyon TL’ye yükselecek. Bunun yanında mevcut ortaklara ait toplam 2,5 Milyon TL tutarındaki paylar da halka arza dahil edilerek toplam 9,5 Milyon TL tutarlı payların halka arzı gerçekleştirilecek. Halka arz sonrası 1000 Yatırımlar Holding’in halka açıklık oranın yüzde 20,21 olması planlanıyor.

1000 Yatırımlar Holding’in faaliyet alanları

1000 Yatırımlar Holding, bünyesinde bulundurduğu BinBin, Meta, Algoritma, Altay Enerji ve Go Sharing olmak üzere ulaşım, yazılım ve enerji gibi farklı alanlarda hizmet sunan 5 şirket ile faaliyet gösteriyor.

BinBin, elektrikli scooter kiralama hizmeti sunan bir platformdur. Meta, yapay zeka ve veri analizi alanında çözümler üreten bir yazılım şirketidir. Algoritma, e-ticaret, finans, sağlık, eğitim gibi sektörlerde yapay zeka tabanlı yazılım ve danışmanlık hizmetleri veren bir şirkettir. Altay Enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan bir enerji şirketidir. Go Sharing, elektrikli araç paylaşımı hizmeti sunan bir platformdur.