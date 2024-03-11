Ereğli'de değişimin ayak sesleri

CHP’nin Ereğli Belediye Başkan adayı Umut Akpınar, Ereğli'de iki dönem belediye başkanlığı yapan ve efsane Başkan olarak anılan Kenan Akpınar'ın yeğeni. Yaklaşık 30 yıl edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra geçtiğimiz yıl emekli olarak ticarete atılan Akpınar evli ve ikisi de üniversite öğrencisi iki çocuk babası "Ereğli'nin Bir Umudu Var" sloganıyla seçim startı veren ve topluma verdiği ılımlı mesajlarla beğeni toplayan Akpınar'ın son beş yılı boş geçirmediği söylemleri projelerinden de anlaşılıyor.

Neden Ereğli Belediye Başkanlığı gibi zor bir göreve talip olduğunu Akpınar, şöyle açıklıyor.

“Ereğli'yi seven herkes benim duygu ve düşüncelerimi taşımalı. Benim yaşantım, çoluğum çocuğum, evim, işyerim, tarlalarım Ereğli'de. Madem ben bu kentte yaşıyorum, buranın daha güzel olması için projeler üretmeliyim diye düşündüm. Gençlerimiz için, kadınlarımız için, işçimiz, memurumuz, köylümüz için elimi taşın altına koymaya hazır olduğumu düşündüğüm için aday oldum. Benim çocuklarım üniversite okuyor, tatil dönemlerinde bile Ereğli'ye gelmek istemiyor. Onlar geldiğinde rahatça sosyal yaşamlarını idame ettirebileceği alanlar yaratılması, Ereğli'de oluşabilecek beyin göçünü önler. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün , “Umudum gençliktedir” dediği gibi ben de umudumuzun gençlikte, kalkınmanın tarımda olduğuna inananlardanım. Projelerimle bu düşünceleri gerçekleştirmek için aday oldum” diye konuştu.

İşte CHP Ereğli Belediye Başkan Adayı Umut Akpınar, 5 yıl içinde yapmayı planladığı projeler:

* Ereğli kart,

* İhtiyaç sahiplerine et ve kömür desteği,

* Okullarımızdaki öğrencilerimize her gün en az bir öğün yemek,

* Ereğli ve çevre mahallelerinin doğalgaz sorunu çözülecek.

* Vatandaşın sıra beklediği bir belediye değil vatandaşın ayağına giden bir belediye olacağız.

* Ereğli'de son yıllarda artan madde bağımlılığına çözüm üreteceğiz.

* Kadın meclisi uygulamasını başlatıp herkesin belediyeye ulaşımını sağlayacağız.

* Ereğlili gençlerimizi teknolojik imkanlardan yararlandırıp bilişimin önünü açacağız.

* Çiftçilerimizin ürünlerini tarlada bırakmayacağız.

* Kent lokantası açıp şehrin birçok noktasında halkımızı ucuz yemekle buluşturacağız.

* Ereğli kapalı otoparkı ve sanat merkezi yapacağız.

* Sanayi sitemizi yenileyip yeni sanayi sitesi kuracağız.

* Kız yurdu ve erkek yurdu yapacağız.

* Büyük hastane yatımını başlatacağız.

* Şehri ağaçlandıracağız, kültür alanları oluşturacağız.

* İçerisinde bir göl barındıracak olan Kwangjin parkını modernize edip dinlence, eğlence ve sosyalleşme alanı yaratacağız.

* Seyir terasları ile yürüme yolları oluşturacağız.

* Şehrin iki yakasını birbirine tramvay projemiz ile bağlayacağız.

* Yeni hal ve tır garajı kompleksi kazandıracağız.

Bu projeleri gerçekleştirmek için kaynağınız nedir diye sorabilirler. Biz önce yolsuzluğu, rantı, talanı bitireceğiz. Halkımız talan düzeninden kurtulursa Ereğli'nin kaynakları Ereğli'ye yeter.