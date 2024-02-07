Ereğli'de silahlı yaralama olayı. 6 kişi gözaltında

YENİÇAĞ - Vedat Yıldırım

Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı kişiler arasında çıkan bir kız kavgası sonrası gerçekleşti. Silahlı saldırıda bir kişi yaralanarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Yaralanma olayının ardından harekete geçen Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri, detaylı bir araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, olayın faili olarak T.B. ve 5 arkadaşı belirlendi.

Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda T.B. ve olaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1,04 gr metamfetamin, 7 adet sentetik ecza hap, 3.22 gr esrar maddesi, 6 kök hint keneviri bitkisi, fişekler ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan T.B., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.