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Ereğli’de trafik kazası: 4 yaralı   

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.  

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 18:56
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Ereğli’de trafik kazası: 4 yaralı   

Ereğli’de trafik kazası: 4 yaralı   
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 Kaza, saat 16.30 sıralarında, Ereğli-Zonguldak yolu üzerinde, Kavaklık Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ambulans geçişi esnasında yavaşlayan Nazlı E. idaresindeki 41 GB 589 plakalı Ford marka otomobile, arkasında seyir halinde olan Cafer E. idaresindeki 67 LF 814 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 67 LF 814 plakalı otomobilin sürücüsü Cafer E. ile aynı otomobilde bulunan Fatma, Ferhat ve Gizem E.'ye ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Kazadan etkilenen 41 GB 589 plakalı otomobilin sürücüsü Nazlı E. ise hastaneye gitmeyi reddetti. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, otomobillerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)                 

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