Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik 6 yıl önce birlikte şehit oldu. Sizi Asla unutmayacağız

Şehit annesi Gedik, oğlunun Gümüşhane'deki görevinin ardından Trabzon'a gidişini şöyle anlattı:

"Oğlumdan geçici göreve gitmemesini istediğimde bana 'O gitmeyecek, bu gitmeyecek kim gidecek anne? Ben dağları iyi biliyorum' dedi. Bir şey olur orada diye içime doğmuş gibi 'Gitmeseydin oğlum' dedim. O da 'Anne ben 9 canlıyım bana bir şey olmaz' dedi ve gitti."