Eren bülbül'ün şehit edilmeden önce son fotoğrafı ortaya çıktı. O fotoğrafı da çatışmada şehit astsubay çekmiş

Trabzon Maçka'da 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce 15 yaşındayken şehit edilen Eren Bülbül'ün son fotoğrafı ortaya çıktı. O fotoğrafı ise aynı çatışmada şehit olan Astsubay Ferhat Gedik çekmişti.

Eren bülbül'ün şehit edilmeden önce son fotoğrafı ortaya çıktı. O fotoğrafı da çatışmada şehit astsubay çekmiş

Editör/Özge Ceren Çimen

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 günü Karadeniz'in yaylalarına gelen PKK'lı teröristlerin yer tespit edilince,çatışma çıktı. Teröristlerin saklandığı evi büyük bir cesaretle güvenlik güçlerine gösteren Eren Bülbül çıkan çatışmada 15 yaşındayken şehit düştü. O çatışma sırasında Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de Eren Bülbül'ü korumak isterken şehit düştü. Çatışma öncesi şehit Astsubay Ferhat Gedik'in içinde Eren Bülbül'ün de olduğu fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafı çeken Astsubay Ferhat Gedik, Eren Bülbül'le aynı kaderi yaşadı, birlikte şehit düştüler.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda Şehit astsubay Ferhat Gedik'in güvenlik güçleri ve Eren Bülbül'ün olduğu son fotoğraf yayınlandı.

"Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in objektifinden Eren Bülbül'ün son fotoğrafı" denildi

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O fotoğrafta kendisiyle birlikte aynı kaderi paylaşacak olan astsubay Ferhat Gedik'e bakıyor.

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Eren Bülbül'ün yaşadıkları filme konu oldu. Eren Bülbül için 2022 yılında, Kesişme: İyi ki varsın Eren adlı film çekilmişti.

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