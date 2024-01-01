İyi ki doğdun İyi ki varsın Eren. Halk düşmanı PKK katletmişti

Eren Bülbül, 2002 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. PKK’lı teröristlerin erzak çalmak için girdiği evi görüp güvenlik güçlerine haber verdi. Eren Bülbül evi gösterdiği sırada teröristlerin açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, Şalpazarı ilçesindeki Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Oyun Parkı’nın açılışına katıldı. Kocaman, daha sonra Maçka ilçesine geçerek, 11 Ağustos 2017’de teröristlerle çatışırken şehit düşen Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etti. Şehidin annesi Ayşe Bülbül ile görüşen Kocaman, başsağlığı diledi ve duygularını paylaştı.

Kocaman, “Eren kardeşimiz, Çanakkale’de vatan uğruna can veren kardeşlerimizin ruhunu taşıyordu. Eren kardeşimiz de bu vatan için canını feda etti. Allah onun makamını yüceltsin.” dedi. Anne Bülbül ise “Eren’i şehit verdikten sonra binlerce Eren’im oldu. Ama benim evladımın yaşadıklarını, çektiğini kimse bilemez.” dedi.

Kocaman, anne Bülbül’e teşekkür ederek, ziyaretini sonlandırdı.

Eren Bülbül, doğum gününde anıldı ve sosyal medyada binlerce kişi tarafından kutlandı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

EREN BÜLBÜL KAÇ YAŞINDAYDI NE ZAMAN ŞEHİT EDİLDİ

Eren Bülbül, 1 Ocak 2002 tarihinde Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya gelmiştir. 11 Ağustos 2017 tarihinde ise PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada güvenlik güçlerine yardım ederken şehit olmuştur. Eren Bülbül, sadece 15 yaşındayken vatanı için canını feda etmiştir. Eren Bülbül’ün şehit düştüğü gün, teröristlerin saklandıkları evi göstermek için jandarma ve polislerle birlikte gitmiştir.

Bu sırada teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Eren Bülbül’ün şehit olduğu saldırının sorumlularından bazıları daha sonraki operasyonlarda etkisiz hale getirilmiştir.

Eren Bülbül, vatan sevgisi ve cesaretiyle Türkiye’nin gönlünde taht kurmuştu.