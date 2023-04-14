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Ergeç sakalı bitkisi iltihaplara iyi geliyor

Ergeç sakalı bitkisinin böbrek, mesane ve idrar yollarındaki iltihaplara iyi geldiğinin altı çizildi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 09:56
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Ergeç sakalı bitkisi iltihaplara iyi geliyor

Ergeç sakalı bitkisi iltihaplara iyi geliyor
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Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. Bunlardan birisi olan ergeç sakalı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ergeç sakalı bitkisi, böbrek mesane ve idrar yollarındaki iltihapları giderir.

İLTİHAP NEDİR?

İltihap (enflamasyon, yangı) vücudun bağışıklık sisteminin belli bir bölgede aktif olduğunun bir işaretidir. İltihap (enflamasyon, yangı) vücudun bağışıklık sisteminin belli bir bölgede aktif olduğunun bir işaretidir. Beyaz kan hücreleri bir enfeksiyonla savaşmak için bir bölgeye gitmek için, bölgenin şişmesine ve genelde hassaslaşmasına neden olan bir dizi kimyasal salgılarlar. Enfeksiyonun dışarıdan görünen işaretleri nerede olduğuna bağlıdır ama bölge dokununca sıcak, sert ve şişkin olabilir.

ERGEÇ SAKALI BİTKİSİ NEDİR?

Gülgillerden dalları sağlam ve sert kırmızımtırak bir bitkidir. Çiçekleri kar taneleri gibidir ve dalların ucunda toplanmışlardır. Yaz aylarında toplanıp kurutulur. Bitkinin her yeri kullanılır.

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