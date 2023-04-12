Soğuk algınlığından koruyan bitkiler hangileri

Üst solunum yolu hastalıkları denince akla ilk gelen bitkilerden birinin ekinezya olduğunu vurgulayan Yeşilada, “Bilimsel nitelikteki deneysel ve klinik çalışmalar bu bitkinin soğuk algınlığı etkenlerine karşı bağışıklık sistemini desteklediğini ortaya koymaktadır. Yayımlanan çalışmalarda ekinezya ürünlerinin soğuk algınlığına yol açan virüsler üzerinde öldürücü etkisi bulunduğu gözlenmiş. Bu çalışmalarda, ekinezyanın hem bu virüsleri öldürdüğü hem de virüslerin yol açtığı iltihap etkenlerinin miktarını kontrol ederek üst solunum yollarındaki iltihabın yol açacağı hasarı engellediği gözlemlenmiş” şeklinde konuştu.

Ağız ve boğaz iltihaplarında etkili olduğu bilinen bir başka bitkinin ise adaçayı olduğunu vurgulayan Prof. Yeşilada, özellikle bitkinin içerdiği uçucu bileşenlerin ağız ve boğaz iltihaplarında (farenjit, jinjivit gibi) yararlı olduğunu vurguladı ve araştırma sonuçlarının bu durumu kanıtladığını anlattı.

Bağışıklığı artıran bir diğer bitkinin ıhlamur olduğunu belirten Yeşilada, yürüttükleri çalışmanın sonucunda ıhlamur içerisindeki bileşenlerden bazılarının iltihap giderici ve ağrı kesici etki gösterirken, bazı bileşenlerin de boğazı yumuşatarak tahrişi önlediğinin ve soğuk algınlığı şikayetlerini hafiflettiğinin görüldüğünü belirtti. Yeşilada ayrıca, üzerine taze kaynatılmış sıcak su ilave edilerek çay şeklinde demlendiğinde bazı uçucu bileşenlerinin (linalool) yatıştırıcı etkisi deneysel olarak gösterildiğinden, bilhassa inatçı öksürüklerde ıhlamurun rahatlatıcı olabileceğini belirtti.

ADAÇAYINI KAYNATMAYIN

“Çay şeklinde hazırlanan (kesinlikle kaynatılmadan) adaçayı ile hazırlanan gargaranın bu amaçla kullanılması önerilmektedir. Yeni yayımlanan bir klinik çalışmada, adaçayı ile ekinezyanın birlikte uygulandığında dezenfektan gargaradan daha etkili olduğu gösterilmiş. İsviçre’de boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 155 gönüllü üzerinde yürütülen bu çalışmada, bileşiminde ekinezya ve adaçayı içeren gargaranın, 5 gün süre ile günde 10 defa kullanılması ile üçüncü günden başlayarak etkili olduğu gözlenmiş. Bir başka grup hastada yürütülen çalışmada 2 saat ara ile ağza sıkılan bir dezenfektan çözeltisinden daha yüksek etki bulunmuştur.”

Soğuk algınlığının önlenmesi ve tedavisinde yararlı olacak bu üç bitkinin yanı sıra zencefil rizomlarının da beklenen etkinin desteklenmesi bakımından önemli olduğunu söyleyen Yeşilada, “Bilimsel çalışmalar, zencefil içerisindeki gingerol, şogaol gibi bileşenlerin, kuvvetli iltihap giderici etkisi bulunduğunu ortaya koymaktadır” diye konuştu.

Dikkat! Bitkilerin olumlu etkilerinden yararlanmak ve istenmeyen sonuçlardan korunmak için uzman önerisiyle kullanılması kesinlikle önem taşıyor.