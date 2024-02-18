Ergenler neden öfkeli olur

Kaynak: Haber Merkezi
Ergenler neden öfkeli olur
İşte ergenlik döneminde öfke kontrolünü kaybetmenin nedenleri...

Ergenlerde yüksek öfke duygusunun nedenleri, fiziksel, psikolojik ve sosyal faktörlerden kaynaklanabilir.

Ergenlik döneminde, bedensel ve hormonal değişimler, kimlik arayışı, akademik ve sosyal baskılar, aile ve arkadaş ilişkilerindeki sorunlar, öfke duygusunu tetikleyebilir.

Öfke, ergenlerin kendilerini ifade etmelerine yardımcı olabilecek bir duygu olmakla birlikte, kontrol edilmediğinde sağlık, eğitim ve ilişki problemlerine yol açabilir. Bu nedenle, ergenlerin öfke duygusunu tanımaları, altında yatan sebepleri anlamaları ve öfkeyi azaltabilecek yöntemleri öğrenmeleri önemlidir.

Bu öfke normal karşılanmakla birlikte bazı durumlarda psikolojik destek alınmalıdır.

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