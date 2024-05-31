Ergenleri madde bağımlılığından koruma yöntemleri. İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar

Ergenlik dönemi, bireylerin kişiliklerini ve sosyal çevrelerini şekillendirdikleri, aynı zamanda riskli davranışlara eğilim gösterebilecekleri bir süreç olduğu biliniyor. Madde bağımlılığı, bu dönemde karşılaşılan ciddi sorunlardan biri olmasıyla korkuttu.

Uzman Psikolojik Danışman Emrah Tilim ve Doç. Dr. Mehmet Murat'ın yaptığı araştırmada, ergenlerin madde bağımlılığından korunma özyeterlikleri ile akran zorbalığına maruz kalma, duyguları ifade etme ve psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler bulundu.

Madde Bağımlılığından Korunma Yöntemleri

Ergenlerin madde bağımlılığından korunmasında en etkili yöntemlerden biri, sağlam aile ilişkileri ve güçlü bir sosyal destek ağı olmasıyla biliniyor.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, madde bağımlılığının genellikle ergenlik döneminde başladığını ve ergenlerin arkadaş ortamında kabul görebilme isteği, maddelere duyulan merak ve özendirici medya unsurları gibi sebeplerle madde bağımlısı olabileceğini belirtti.

Bilimsel Araştırmaların Bulguları

Bilimsel çalışmalar, ergenlerde madde kullanımının aile içi problemler, iç dünyasındaki sıkıntılar, akran zorbalığı gibi baş etmek zorunda kaldıkları problemlere karşı bir kaçış olarak görülebileceğini ortaya koymakta.

Ayrıca, bilimsel bir makalede, lisansüstü tezlerin incelemesi sonucunda, ailesinde veya arkadaş çevresinde madde kullanan birey olan öğrencilerde madde kullanım oranının daha yüksek olduğu ve ebeveynle ilişkilerin madde kullanımı ve bağımlılığında önemli bir etken olduğu vurgulandı.

Öneriler ve Sonuç

Ergenlerin madde bağımlılığından korunması için ailelerin, okulların ve toplumun bilinçli olması ve destekleyici bir tutum sergilemesi gerekmekte.

Psikolojik sağlamlık düzeylerinin artırılması, kendini ifade etme ve olumsuz akran ilişkilerine karşı becerilerin geliştirilmesi, çocukların ve ergenlerin madde bağımlılığı riskine karşı korunmasında etkili olabilir.