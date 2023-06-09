Ergin Ataman: Oyuncularım büyük karakter ortaya koydu

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attıklarını dile getirdi.

Ergin Ataman: Oyuncularım büyük karakter ortaya koydu

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde;

-Oyuncularımı koydukları karakterden dolayı kutluyorum. Maçın büyük bölümünü önde bitirdik. Devre arasına girmeden önce şanssız bir sayı yedik ve soyunma odasına biraz mutsuz gittik. Karşımızdaki rakip Fenerbahçe, kolay değildi.

-Herkesin, 'Anadolu Efes, tatile çıkmış' diye dalga geçtiği ortamda oyuncularım çok büyük karakter koydu ve iyi bir oyunla finale kaldık. Final serisinde de bu mücadelemiz devam edecek. Bizim hedefimiz sadece Fenerbahçe'yi yenip finale çıkmak değildi. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda bizim ciddi bir rakibimizdi.

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