Ergin Ataman, Yunanistan'da kahraman ilan edildi

Yunanistan Ligi Basketbol Ligi'nin 4. haftası dev bir maça sahne oldu. Büyük derbide; Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Olympiakos'u deplasmanda 66-54 yendi. Bu sonuçla Panathinaikos yoluna namağlup devam ederken, Olympiakos ilk kez yenildi.



YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Yıllar sonra Olympiakos'u deplasmanda mağlup eden Pananathinaikos'ta gecenin kahramanı Ergin Ataman idi. Şehirde büyük bir coşkuyla karşılanan Ergin Ataman, taraftarların yoğun ilgisi karşısında yürümekte zorlandı. Yunan basını da Ataman'a övgüler yağdırdı. Panathinaikos'ta, Ataman'ın yeni bir heyecan yarattığına vurgu yapılırken, Sport24'te yer alan haberde Ataman için "Pana taraftarlarının kucağında boğuldu" başlığı atılarak Ataman'a büyük bir sempati beslendiği aktarıldı.

GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Olympiakos'a karşı alınan değerli galibiyetin ardından takımlarına kahramanca bir karşılama yapmak için bir araya gelen binlerce Panathinaikos taraftarı geceyi gündüze çevirdi. Türk başantrenör başından beri yeşil dünyayı heyecanlandırmıştı ve zaman geçtikçe daha da yer kazanıyor. Böylece OAKA otoparkında otobüsten inen yoncanın antrenörü, takım taraftarlarının kucaklamaları arasında boğuldu ve Yunanistan'da tutkunun ne olduğunu ilk elden anladı."

DUYGUSAL OLARAK YÜKLÜYÜM

Ataman, Olympiakos karşısında alınan galibiyetin ardından şöyle konuştu:

"Duygusal olarak yüklüyüm. Zor geceler geçirdik. Çocuklar mücadele eden bir takım olduğumuzu gösterdiler. Euroleague'de stadımızda tempoyu kontrol edemediğimiz için kaybettik. Çok tuhaftı. Bugün Olympiakos gibi iyi oynamasak da savunmada agresiftik. Oyuncularımın oynama tarzından memnunum. Genellikle oldukça iyiydik."