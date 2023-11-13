Maç biter bitmez Ergin Ataman Yunan taraftarlara OAKA çağrısı yaptı

Turkish Airlines EuroLeague’de yedinci maç haftasında Panathinaikos, ALBA Berlin’e konuk olduğu maçı 85-99 kazandı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, “Maça hücumda çok iyi başladık, ilk yarı boyunca topu çok iyi paylaştık. Boş şutlar yakaladık ve isabet bulduk. Ayrıca Balcerowski ile ikili oyun fırsatları bulduk. Hücumda onu çok iyi kullandık. Vildoza’nın da üçlükleriyle ilk yarıda önemli bir fark yakalamış olduk.

"ZORLANDIK AMA"

ALBA Berlin pes etmeyen bir takım, bu yüzden ikinci yarıda savunmalarını değiştirerek üzerimizde baskı kurdular. Alan savunmasına karşı hücum etmekte biraz zorlandık. Eninde sonunda işi çözmeyi başardık. Evimizde oynayacağımız çift maç haftasından önce kritik bir galibiyetti" dedi.

"UMARIM AYNISI OLUR"

Ataman taraftara da seslenerek, "Ayrıca Berlin’de bizi desteklemeye gelen binlerce taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gelecek hafta da umarım aynısı olur. Taraftarlarımızın OAKA’yı doldurmasını istiyorum. Atina’dan buraya gelen taraftarlarımıza teşekkürler” diye konuştu.