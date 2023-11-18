Ergin Ataman EuroLeague'de tarihe geçti

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, EuroLeague'de Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi.

Yunan ekibi Panathinaikos, mücadeleyi 90-76 kazandı.

Konstantinos Mitoglou, attığı 24 sayıyla takımının en skoreri olurken, takımın galibiyetinde büyük rol oynadı.

Kendrick Nunn, Kostas Sloukas ve Luca Vildoza 11'er sayıyla galibiyete katkı yaptı.

Ergin Ataman, Panathinaikos ile üst üste üçüncü maçını kazanırken, EuroLeague tarihine geçti.

Ataman, EuroLeague kariyerindeki 200. galibiyet sevinci yaşadı.

Tecrübeli isim, Zeljko Obradovic, Ettore Messina, Xavi Pascual, Pablo Laso ve Dimitris Itoudis’in ardından EuroLeague'de 200 galibiyetie ulaşan altıncı başantrenör oldu.

''EN İYİ MAÇLARIMIZDAN BİRİYDİ''

Mücadele sonrası açıklamalar yapan Ergin Ataman, "Bu galibiyete bilhassa sevdim. 200. galibiyet iyi bir basketbolla geldi. İki gün önce oynadığımız basketbol gibi değildi. Bu sezonki en iyi maçlarımızdan biriydi" dedi.

Ergin Ataman daha önce Montepaschi Siena, Ülkerspor, Climmamio Bologna, Galatasaray ve Anadolu Efes'le EuroLeague'de mücadele etti.