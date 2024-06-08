Ergin Ataman'ı çıldırttılar

Yunanistan Basketbol Süper Ligi final serisinde, EuroLeague şampiyonu Panathinaikos ve Olympiakos arasındaki olaylar sürüyor.

Olympiakos, serinin açılış maçında deplasman zaferiyle başladı ve ev sahibi olarak çıktığı ikinci maçı 92-86'lık skorla kazanarak seride 2-0 öne geçti. Ancak maçın son anlarında tansiyon yükseldi.

Maçın son 38.2 saniyesine girilirken Olympiakos 85-78 öndeyken, takımın oyun kurucusu Isaiah Canaan, Panathinaikos yedek kulübesine yaklaşarak Marius Grigonis ile bir diyalog başlattı.

ERGİN ATAMAN ATILDI

Bu eylem, Panathinaikos'un baş antrenörü Ergin Ataman'ın tepkisini çekti ve Canaan'a sessiz olması yönünde işaret yaptı. Bu hareketin ardından hakemler, Ataman'ı ikinci teknik faul ile maç dışı bıraktı.

Ataman'ın sahadan ayrılırken gösterdiği sinir, maçın gerilimine de yansıdı.

Canaan, Ataman'ın oyundan atılmasının ardından kendisine tepki gösteren eski takım arkadaşı Kostas Sloukas'a 'para' işareti yaparak yanıt verdi.

Olympiakos'tan Panathinaikos'a geçiş yaparak eleştirilerin odağı olan Sloukas, Canaan'ın bu hareketine karşılık olarak ona doğru yöneldi, fakat diğer oyuncular araya girerek durumu yatıştırdı.