Fenerbahçe kongresinde ilk raunt Ali Koç'un

Fenerbahçe kongresi başladı. Binlerce üyenin katıldığı kongrede üyeler stada girişlerinde Ali Koç'u da Aziz Yıldırım'ı da alkışlarla karşıladılar.

Aziz Yıldırım'ın kendisine sevgi gösterisinde bulunan üyelerle birlikte tezahürat yaptığı görülürken, Ali Koç ise el sallamakla yetindi.

Kongrede önce başkanlık divanı seçimi yapıldı.

Seçimde Ali Koç'un adayı Vefa Küçük ile Aziz Yıldırım'ın adayı Şekip Mosturoğlu yarıştı.

Açık oylamayı Vefa Küçük kazandı.

Daha sonra kürsüye gelen Vefa Küçük'ü bu kez Aziz Yıldırım taraftarları protesto etti.

Küçük, daha sonra kongreyi yönetmeye başladı.