Ergin Atamanlı Panathinaikos ilk maçında şov yaptı

EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos yeni sezon öncesinde hazırlık maçında KK Krka Novo Mesto ile karşılaştı.
Panathinaikos’ta Kostas Sloukas ve koç Ergin Ataman ilk maçına çıktı.
Sloukas 5 sayıyla oynadı.
Panathinaikos’ta Aleksander Balcerowski 21 sayıyla dikkat çekti.
Luca Vildoza 13, Kostas Antetokounmpo ve Jerian Grant 12, Kyle Guy 7, Panagiotis Kalaitzakis 6, Marius Grigonis 4, Lefteris Mantzoukas da 11 sayıyla takımını sırtlayan isimler oldu.
KK Krka Novo Mesto’da Leon Stergar 18 sayıyla oynarken Isaiah Cousins 15 ile maçı tamamladı.
1. çeyrek: 20-22
2. çeyrek: 43-47
3. çeyrek: 69-74
4. çeyrek: 91-80