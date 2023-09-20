Efes'in koçu kameralara yakalandı: Terbiyesiz herif. Sen beni Ergin Ataman mı sandın

Anadolu Efes'le Pınar Karşıyaka'nın, Nirvana Basketbol Turnuvası'nda karşı karşıya geldiği hazırlık maçında ilginç bir olay yaşandı.

Maç sırasında Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can'ın oyuncusu Erten Gazi'ye sözleri canlı yayına yansıdı.

Bir pozisyonun ardından Erten Gazi'ye sinirlenen Erdem Can, "Terbiyesiz! Terbiyesiz! Sen beni Ergin Ataman mı sandın, terbiyesiz!" söyleri sosyal medyada tepki çekti.

Erdem Can'ın sözleri sonrası Erten Gazi sosyal medya hesabından Erdem Can ile olan bir fotoğrafını paylaştı.



