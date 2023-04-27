Erhan Usta ‘Kimin terörden medet umduğu ortada’

Samsun Milletvekili, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Adayı Erhan Usta, Cumhur İttifakı HÜDA PAR’ın tutumunu eleştirdi. HÜDA PAR'ın terör örgütü Hizbullah'ın açık destekçisi olduğunu ifade eden Erhan Usta, Millet İttifakı'ın asla terörle ilişkilendirilemeyeceğini söyledi. Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

HÜDA PAR'IN ARKASINDA HİZBULLAH VAR

“Cumhur İttifakı, 6 parti ülkeyi nasıl yönetecek diye kafaları karıştırmaya çalışıyor. Sanki biz 6 partiyiz de, onlar 6 parti değilmiş gibi bir algı yaratıyorlar. Üstelik orada bir de HÜDA PAR var. Türkiye’yi federasyonlarla yöneteceğim diyen, Kürtçe de resmi dil olsun, eğitim dili olsun diyen, anayasanın ilk 4 maddesine karşı çıkan, bölücü, arkasında Hizbullah terör örgütü olan bir siyasi parti de var.”

TÜM VATANDAŞLARIMIZ UCUBE SİSTEMDEN RAHATSIZ

“Bize de arada 7 parti diyorlar. Öyle bir şey yok. Millet İttifakı’nın HDP ile organik inorganik, resmi gayri resmi hiçbir ilişkisi yok. HDP’nin neden aday çıkarmadığı soruluyor. Bugün Türkiye’nin sorunları var. Ciddi bir yoksulluk sorunu var. Çalışanların yüzde 60’ından fazlası açlık sınırında maaş alıyor. Emeklilerin yüzde 80’i en az emekli aylığı üzerinden aylık alıyor. O da açlık sınırının 2 bin lira altında. Ülkede sorunlar var. HDP’ye oy verenler genelde Kürt seçmenler olarak adlandırıldığı için bu bağlamda söylüyorum, ülkenin sorunları sadece Türk vatandaşların değil, Kürt vatandaşların da sorunu. Dolayısı ile Kürt vatandaşlarımız da bu sistemin değişmesini istiyor. Bundan daha tabii bir şey de olamaz.”

DURUŞUMUZDAN TAVİZ YA DA ÖDÜN VERMEYİZ

“Biz vatandaşımızı şucu, bucu diye adlandırmıyoruz. Biz hepimizi Türk Milleti olarak adlandırıyoruz. Anayasal tanım da zaten budur. Biz Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan herkesi bu ülkenin bir yurttaşı, vatandaşı olduğunu düşünerek yola çıkıyoruz. Bu anlamda da HDP’nin Millet İttifakı’nı seçimlerde destekleyecek olması hiçbir şekilde bizim HDP’ye bir taviz verdiğimiz, bir ödün verdiğimiz, onlardan bakan alacağımız, milletvekili alacağımız anlamına gelmiyor. HDP Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında seçime giriyor. Dolayısı ile bunu anlatmaya gerek bile yok.”