Erik mevsimleri şaşırdı aynı yılda ikinci ürünü veriyor

Küresel iklim değişikliğinin etkileri artarken, mevsimler arasındaki geçiş süreleri de her geçen yıl uzamasının sonucu olarak meyve ağaçları zamansız çiçek açmaya ve yılda iki defa meyve vermeye başladı.

KAYNAK: İHA
Erik mevsimleri şaşırdı aynı yılda ikinci ürünü veriyor

İHA'nın haberine göre, Aydın’ın Çine ilçesi kırsal Akçaova Mahallesi Çömlekçi mevkiinde erik ağacı aynı yıl içinde ikinci meyvesini vermeye başladı. 45-50 yıllık erik ağacının dalları bembeyaz çiçek açarken, bazı çiçekler meyve vermeye başladı.

Doğduğu günden bu yana aynı evde oturduğunu belirten ev sahibi 81 yaşındaki Ahmet Göşmen, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Bahçedeki bazı meyvelerin de kısa süreliğine çiçek açtığını belirten Göşmen, iklim değişikliği sonrası meyvelerin mevsimleri şaşırdığını belirtti.

Bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadığını belirten Göşmen, “Bu yıl birincisini yedik. Bu ikinci çiçek açışı. Erik bunda da olacak. Bugüne kadar böyle çiçek açtığını görmedik daha. Bu sene açtı” dedi.

aw053893-01.jpg

aw053893-02.jpg

aw053893-03.jpg

aw053893-04.jpg

aw053893-05.jpg

aw053893-06.jpg

aw053893-07.jpg

aw053893-08.jpg

aw053893-09.jpg

Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
Rüyada su görmek ne demek? Rüyada su görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada su görmek ne demek? Rüyada su görmek neye işaret?
YÖK açıkladı: 64 üniversiteye 800 araştırma görevlisi alınacak Gündem
YÖK açıkladı: 64 üniversiteye 800 araştırma görevlisi alınacak
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı Spor
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Çankırı 14. tarihi İstiklal Yolu yürüyüşü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi Gündem
Çankırı 14. tarihi İstiklal Yolu yürüyüşü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi
Milli Takım EURO 2024 kurasına kaçıncı torbadan girecek? Belli oldu Spor
Milli Takım EURO 2024 kurasına kaçıncı torbadan girecek? Belli oldu
Ordu için sağanak uyarısı Gündem
Ordu için sağanak uyarısı