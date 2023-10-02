Erik Ten Hag'dan flaş Altay Bayındır açıklaması

Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray maçı öncesi konuştu. Hollandalı çalıştırıcı, Fenerbahçe'den transfer olan Altay Bayındır hakkında sorulan soruya da cevap verdi.

KAYNAK: AA
Erik Ten Hag'dan flaş Altay Bayındır açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında yarın Galatasaray'ı Old Trafford Stadı'nda konuk edecek Manchester United'da, teknik direktör Ten Hag, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ten Hag'ın açıklamaları şu şekilde;

-Antony ile ilgili durumu değerlendireceğiz. Dün takımla ilk kez çalıştı. Bugün son bir antrenmanımız var. Kadroya alınmasına ilişkin kararı, durumuna göre vereceğiz.

-Sol bölgede bek oyuncunuz kalmadıysa, önceki maçta yaptığım gibi bazı şeyleri değiştirmek zorunda kalırsınız.

-Icardi, Zaha çok tecrübeli ve kaliteli oyuncular. Ayrıca Angelino, Tete ve Ziyech gibi tehlikeli oyuncuları var. Sahada, takım olarak hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

-Altay'la ve Onana, iki çok iyi kalecimiz var. Antrenmanlarda çok iyi performans gösteriyorlar. Zamanı geldiğinde Altay da forma giyecek.

(AA)

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