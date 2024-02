Erkan Özerman kimdir? Erkan Özerman öldü mü?

Kanser ile mücadele eden Erkan Özerman, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Peki, Erkan Özerman kimdir?

Erkan Özerman’ın pankreas kanserinin metastaz yapması nedeniyle tedavisi görmeye başladığı biliniyordu. Kanser ile mücadele eden Erkan Özerman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

Türk eğlence sektörünün önde gelen isimlerinden biri olarak tanınan Erkan Özerman, 1938 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi ve Paris Siyasal Okulu'nun sosyoloji fakültesinde devam ederek, kültürel ve sosyal alanlarda geniş bir perspektif kazandı. Sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı gibi alanlarda da kendini gösterdi.

Erkan Özerman Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerini üstlendiği dönemde, Türkiye'de önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu oldu. Ayrıca, 1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanlığı gibi önemli organizasyonlarda liderlik yaptı. Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanlığı, Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanlığı gibi görevlerle de bilinir.

Erkn Özerman'ın başarıları arasında 1977 Midem Cannes FIDOF Özel Ödülü, 1980 Paris Altın Eyfel Ödülü, 1986 Oscar de France Ödülü, 1997 Best Model of The World 10. Yıl Uluslararası Başarı Ödülü gibi prestijli ödüller bulunmaktadır. Ayrıca, Fransa Devlet Liyakat Madalyası olan Chevalier Dans l'Ordre National du Mérite ile 2004 yılında Japonya Türk Yılı Özel Madalyası gibi ulusal ve uluslararası alanda önemli madalyalara layık görüldü.

2017 yılında Best Model organizasyonunu yeğeni Almila Özerman'a devreden Erkan Özerman, Türkiye'nin eğlence ve moda dünyasındaki etkisiyle tanınan bir lider olarak hafızalarda kalıyor.