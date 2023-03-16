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Erkeklerin ve kadınların hangi iPhone modellerini tercih ettiği ortaya çıktı

2022 yılındaki satışlara dayanan verilere göre, erkeklerin Pro ve Pro Max, kadınların ise standart ve Plus modellerini satın aldığı belirtildi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 12:50
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Erkekler ve kadınlar hangi iPhone modelini tercih ediyor

Erkeklerin ve kadınların hangi iPhone modellerini tercih ettiği ortaya çıktı
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Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, bu konudaki merakları giderecek veriler sundu.

2022 yılında yapılan satışlara ait olan verilerde, iPhone’ların hangi modellerinin erkekler ve kadınlar arasındaki dağılımını detaylı bir şekilde ortaya koydu.

Webtekno'da yer alan CIRP verilerinde erkeklerin Pro modelleri daha çok tercih ettiğini ortaya çıkarken kadınların ise standart modellere yöneldiği belirtildi. Örneğin iPhone 14 tarafına bakıldığında kadınların yüzde 12’sinin iPhone 14 veya iPhone 14 Plus aldığı görüldü. Erkeklerde ise bu oran yüzde 8’de kaldı.

Ayrıca, 2022 yılında iPhone alan erkeklerin yüzde 41’inin iPhone 13 Pro/Pro Max veya iPhone 14 Pro/Max aldığı görülüyor. Kadınlarda ise aynı telefonlar ele alındığında bu oran yüzde 33 ile daha düşük. iPhone SE’de ise yüzde 7 ile iki tarafın aynı olması göze çarptı.

Daha eski iPhone’lara bakıldığında ise farkın azaldığı görüldü. Örneğin iPhone 12 ve 13’ün standart ve mini modellerine bakıldığın da her iki tarafın da yüzde 37’sinin bu cihazlara yöneldiği görüldü.

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