iOS 16.4 Beta 4 yayınlandı. Hangi özellikler geldi

iOS 16.4 için yeni sürüm, Apple’ın geliştirici programına kayıtlı olan kullanıcıların beğenisine sunuldu. Apple tarafından yayınlanan en yeni iOS 16.4 betası, işletim sistemindeki önemli hataları gideriyor ve bir dizi düzeltme içermeye devam ediyor.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; 2022’nin sonlarında Apple, macOS Ventura ve iOS 16’yı kullanıcılarına paylaştı. Şirket, o zamandan beri iOS 16’nın sorunlarını gidermek ve yeni özellikler eklemek için küçük güncellemeler üzerinde çalışıyor. Bu güncellemeleri de beta sürümüyle kullanıcılara dağıtıyor.

iOS 16.4 dördüncü sürümün başlıca yazılımsal sorunlara odaklandığını belirtmek gerekmektedir.

Game Center uygulamasında tasarımsal bir değişiklik uygulandı. Apple’ın açıklamasına göre, Game Center bölümüne girildiğinde, Activity Widget ve Activity Access özelliklerini gösteren bir açılış ekranı bulunacak.

iOS 16.4 Beta 4 nasıl indirilir?

Ayarlar uygulamasına giriş yapılır.

Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne girilir.

Güncelleme göründüğünde İndir ve yükle butonuna dokunulur.

Hizmet Şartlarını okudum deyip kabul edilir.

İndirme işleminin tamamlanmasını bekleyin. iPhone şarjınızın yüksek olduğundan ve internete bağlı olduğundan emin olunmalı.