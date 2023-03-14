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2023 yılının şebeke çekim gücü en iyi olan telefonlar listesi

Sinyal çekimi konusunda 2023'ün en başarılı cihazları belli oldu. İşte ilk 5'teki telefon listesi...

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 10:33
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2023 yılının şebeke çekim gücü en iyi olan telefonları listesi yayınlandı

2023 yılının şebeke çekim gücü en iyi olan telefonlar listesi
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Nation World News yayınının paylaştığı son tabloda internet bağlantısı ve şebeke çekim gücü konusunda 2023 yılında en başarılı olan akıllı telefonların hangisi olduğunu açıkladı.

1. SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA

Şebeke çekim gücü ve internet bağlantısı konusunda en iyi olan akıllı telefon olarak listede yer alıyor. Güney Koreli teknoloji devinin son amiral gemisi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct bağlantılarını kapsıyor.

2. OPPO FİND X5 PRO

Oppo Find X5 Pro ise listenin ikinci sırasında. Akıllı telefon, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct bağlantı teknolojilerini destekliyor.

Çekim gücü ise telefonun çift bantlı 5G bağlantısını taşımasından kaynaklanıyor.

3. HUAWEİ P50 PRO

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot bağlantı desteklerine sahip olan P50 Pro, taşıdığı özel bağlantı çip ve antenleri sayesinde yüksek çekim gücü sunuyor.

4. XİAOMİ 13 PRO

Çekim gücü konusunda dördüncü sırada yer alan Xiaomi 13 Pro, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct gibi bağlantı teknolojilerini destekliyor. Böylelikle telefon, rakipleri gibi yüksek çekim gücü vadediyor.

5. İPHONE 14 PRO

Çekim gücü Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot bağlantı desteklerine sahip olan iPhone 14 Pro çekim konusunda oldukça başarılı gözüküyor.

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