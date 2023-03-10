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Şok iddia: Apple tarihin en büyük zammını yapacak

Apple’ın 2024 yılında rekor seviyede zam yapacağı iddia edildi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 11:55
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Apple'ın tarihin en büyük zammını yapacağı öne sürüldü

Şok iddia: Apple tarihin en büyük zammını yapacak
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Eylül ayında iPhone 15 serisini tanıtmaya hazırlanan Apple’ın 2024’te büyük zam yapacağı öne sürüldü.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Apple, 2024 yılında iPad Pro modellerine büyük bir zam yapacak.

Bunun en büyük nedenin ise yeni panel üretimi olduğu söyleniyor.

ABD’de halihazırda 799 dolar fiyat etiketine sahip olan 11 inç Liquid Retina ekrana sahip iPad Pro modeli, yeni OLED paneliyle birlikte 700 dolar zamlanarak 1500 dolara satılacak. Bu, neredeyse 2 katlık bir artışa denk geliyor.

Ailenin büyük üyesi olan, mevcutta 1099 dolar fiyat etiketine sahip 12.9 inç boyutunda Liquid Retina XDR ekran kullanan iPad Pro da yine 700 dolar kadar zamlanarak 1799 dolarlık yeni fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Ancak bu yıl fiyatlarda büyük değişiklik olmayacak.

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