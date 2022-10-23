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Erkekler bu testi her yıl yaptırmalı. Erken teşhiste büyük önem taşıyor

Üroloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay, prostatın erken dönemde teşhisinin önemli olduğunu ifade ederek, 0 yaşındaki erkeklerin, yılda bir kez PSA kan testini yaptırması erken teşhis koyulmasını ve tedavinin kolaylaşmasını sağlıyor. Oktay, bu testin kullanılmaya başlanması ile prostat kanseri sebepli ölümlerin azaldığına da dikkat çekti.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 10:30
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Erken teşhiste büyük önem taşıyor. Erkekler bu testi her yıl yaptırmalı

Erkekler bu testi her yıl yaptırmalı. Erken teşhiste büyük önem taşıyor
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İHA'nın haberine göre; Erkeklerde sık görülen hastalıklardan birinin prostat kanseri olduğuna dikkat çeken Acıbadem Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay, “Bu rahatsızlık genellikle idrar şikâyetiyle ortaya çıkar. Zor idrar, ince idrar yapma gibi önemli olan bu süreç içinde 40 yaşını geçmiş erkekte prostat kanseri varlığını erken teşhis edebilmektir” dedi.
Prostat kanserine teşhis koyma aşamasında Prostat Spesifik Antijen (PSA) denilen testin çok önemli sonuçlar verdiğine değinen Prof. Dr. Oktay, “Elimizde çok değerli bir kan testi var. Başlangıçta hiçbir şikayet yapmadığı için sadece kan testi ile ondan şüphelenilebilir ve teşhis yöntemleri geliştirilebilir. Özellikle 50 yaşındaki erkeklerin yılda bir kez PSA kan testini yaptırması erken teşhiste olmazsa olmazdır. Ailesinde prostat kanseri öyküsü olanların 40 yaşından itibaren başlaması gerekir” diye konuştu.

“Ayrıca eğer kanser şüphesi varsa başkaca tetkikler de yapılır”

Prof. Dr. Oktay, her PSA yüksekliğinin kanser anlamına gelmediğinin altını çizerek şöyle devam etti; "Düşük olması ise kanser ihtimalini ortadan kaldırmaz. Hatırlatmakta fayda var. PSA değerleri normal sınırda olan hastaların yüzde 20’sinde prostat kanseri tespit ediliyor. Bu sebepledir ki, testin yanı sıra parmakla prostat muayenesi de gerekebilir. Ayrıca eğer kanser şüphesi varsa başkaca tetkikler de yapılır."

“Robotik sistemle ameliyat edilebilir”

Prostat büyümesinde de günümüzde kapalı ameliyat yöntemlerinin uygulandığını belirten Prof. Dr. Oktay şunları söyledi: “Lazerler holmiyum, tulyum gibi çok az kanama veya kanamasız olarak hastalara bir yara açmadan prostattan kurtulmalarını sağlamaktadır. Prostat kanseri erken teşhis edilirse genellikle robotik sistemle ameliyatı yapılabilir. Prostat kanseri prostatın içindeyken ameliyat edilirse tekrarlama ihtimali olmaz. İyi huylu prostat büyümelerinde yapılan lazer tedavilerinde ‘tulyum ve holmiyum’ kullanılarak yapılan operasyonlarda tekrarlama olmaz. Hastaların daha iyi anlaması için prostatı portakala benzetiyoruz, operasyon portakalın içinin tamamının çıkarılması şeklinde anlatılabilir.”

Prof. Dr. Oktay, prostatın, özünde meninin suyu yapan bir organ olduğu için prostat çıkartıldıktan sonra erkeğin orgazm olabileceğini ancak meni gelmeyeceğini sözlerine ekledi.

“Prostat hücreleri zarar görürse kana geçişi artar ve böylece kandaki PSA değeri artar”

PSA’nın, prostatın kendisi tarafından salgılanan ve semenin (meni) kıvamını sağlayan bir enzim olduğunu anlatan Prof. Dr. Oktay, "Bu enzim prostat dokusu içerisinde yoğun bir şekilde mevcuttur. Normalde prostat kanallarında ve menide kandakine göre daha büyük miktarlarda bulunur. Ancak prostat hücreleri zarar görürse kana geçişi artar ve böylece kandaki PSA değeri artar" diye konuştu. PSA testinin kan örneğiyle yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Oktay bu testin kullanılmaya başlamasıyla birlikte prostat kanseri kaynaklı ölüm oranlarının azaldığını ifade etti.

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