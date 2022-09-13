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Prostat kanseri ile ilgili iki efsane çoktu

Prof. Dr. Bülent Akduman, ailesinde prostat öyküsü bulunan 40 yaş üstü erkeklerin, prostat kanseri tarama polikliniğine başvurması gerektiğini belirtti. Akduman, "Hastanın herhangi bir şikayeti olmuyor fakat bütün erkeklerde görülebilen kanser bu. Erken teşhis çok önemli; herhangi semptomu, şikayeti olmayan kişilerin düzenli prostat muayenesi olması önemli" dedi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 13:40
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 13:42
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Ailesinde prostat kanseri olan erkeklere uyarı

Prostat kanseri ile ilgili iki efsane çoktu
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Bülent Akduman, prostat kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını dile getirerek, muayene olmanın önemini vurguladı ve şöyle konuştu:

"Bizim en çok karşılaştığımız durum bu şekilde oluyor. Hastanın herhangi bir şikayeti olmuyor fakat bütün erkeklerde görülebilen bir kanser bu. 50 yaşın üzerinde en sık gördüğümüz bir kanser ve kansere bağlı ölümlerde akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer alıyor"

“HER 6 ERKEKTEN 1’İ PROSTAT KANSERİNE YAKALANABİLİRİN YAKALANMA RİSKİ VAR”

Prostat kanserinin herhangi bir belirti göstermeden de olabileceğini anlatan Akduman, "Prostat kanserinin belirtisi genellikle asemptomatik, yani hiçbir belirtisi olmayan kişilerde de görülebilir çünkü genelde hastalar bize bu şekilde gelirler. ‘Benim hiçbir şikayetim yok. İdrarımı rahatlıkla yapıyorum ama kan testi yaptırdım onda da yüksek çıktı sonra da kanser teşhis ettiler’ diye gelir. Bunun dışında ileri evresindeyse eğer idrar sıkma, idrara çıkmada artış, geceleri idrara kalkması olabilir. Daha ileri evrelerde kemik ağrıları, böbrek fonksiyonlarında bozulmalar gibi şikayetler olabilir. Tüm erkeklerde olabilir. Her 6 erkekten 1’i, hayatı boyunca prostat kanserine yakalanma riskine sahiptir. Semptom vermediği için herhangi bir belirti vermediği için korunmak mümkün olmadığı için tek yapılması gereken düzenli prostat kontroldür. Düzenli prostat kontrolü yapılan erkeklerin korkmasında hiçbir neden yok. Uygun ve erken dönemde tespit edildiği takdirde her türlü tedavisi mümkün” şeklinde konuştu.

 

 

Prostat kanseriyle ilgili yanlış bilinenlere değinen Prof. Dr. Akduman, "Bazen hastalardan duyuyorum; ‘Ayakta idrar yapmak prostat kanserine neden oluyormuş’ diye. Böyle bir şey yok. Ayakta idrar yapmak prostat kanserine neden olmadığı gibi önleyici bir faktör de değildir, etkilemez. Bazen ‘Kabak çekirdeği yemek prostat kanserini engeller mi’ diye geliyor. Böyle bir şey de yok. Kabak çekirdeğinde doğal östrojenler var, bu doğal östrojenler PSA’yı biraz düşürürler ama kanser önleyici değillerdir" diye konuştu.

DHA

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Kadı
13.09.2022 13:52
Tıpkı bir motor çalışırken anormal ses yada sesler geliyorsa ivucutra öyle mutlaka bir organ es o es verecektir  
 
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