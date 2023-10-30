Erman Toroğlu Abdulkadir Bitigen'e kızdı: Penaltıyı vermiyor. Sana ne arkadaş

Fenerbahçe'nin Pendikspor'u 5-0 yendiği maçın son anlarında yaşanan bir pozisyon gündem oldu.

Ferdi'nin Pendik ceza alanında düşürülmesine sarı lacivertliler penaltı bekledi. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, pozisyonla ilgili şunları söyledi:

"Bugüne kadar oynadığımız bütün maçları hak ederek kazandık. Başkalarının nasıl kazandığına bakmıyorum. Bundan sonra da kendi işimizi en iyi şekilde yaparak devam edeceğiz. Ancak şunu söylemem gerekiyor, bugünkü penaltı pozisyonu hakemin net önündeydi. Penaltı verilmesi için daha ne yapılması lazım bilmiyorum. Maçın 5-0 olması önemli değil. Burada penaltının verilip verilmemesi önemliydi. Maç 0-0 olsa ne olacaktı. Hakemlerin bu anlamda herkese eşit olmasını istiyoruz."

Erman Toroğlu da A Spor'daki programda pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Net bir penaltı. Pozisyon hakemin gözü önünde. Penaltıyı vermiyor, skor 5-0 diye. Sanane skordan arkadaş. VAR'ı dinliyorsun, FIFA kokartı var sende, kararı sen vereceksin, niye VAR'ı dinliyorsun?"