Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü

Ali Koç'un konuşmasını değerlendiren Erman Toroğlu Türkiye Futbol Federasyonu ve Mehmet Büyükekşi'nin başına gelecekleri açıkladı.

Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü

Sky Spor YouTube kanalına konuşan futbol yorumcusu Erman Toroğlu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un TFF ile ilgili sözlerini değerlendirdi.

Erman Toroğlu’nun sözleri şu şekilde:

"Ali Koç’un konuşmalarını çok beğendim. Bir tek şunu beğenmedim bu pozisyon için şu şunu dedi bu bunu dedi. Onu dediğin zaman başkaları da başka şey diyor. Galatasaray’da yaptı aynı işi. Onları geçi. Pozisyonlar aynı sizinle oynuyorlar, sizinle dalga geçiyorlar, sizinle tenis topu gibi oynuyorlar. Ama artık bence yolun sonu gözüktü. Eğer daha hala federasyon gerektiği işi yapamaz ise Allah muhafaza diyorum altında kalır. TFF ve Büyükekşi altında kalır. Bak bu kaseti oynatmak mecburiyetinde kalırsınız"

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