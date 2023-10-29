Erman Toroğlu açıkladı. G.Saray'ın Rize'deki golünde faul var mı? 'Dayak yersin'

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u deplasmanda tek golle yendi.

Golü 68. dakikada Sergio Oliveira attı.

Golden önceki Abdülkerim Bardakcı ile Olawoyin mücadelesine Çaykur Rizesporlular uzun süre faul itirazı yaptı.

Hakem Kadir Sağlam ise oyunu devam ettirdi.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu A Spor'da katıldığı programda pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere'de bu pozisyona VAR'da baksan, dayak yersin. Ben buna faul vermem. Yayıncı kuruluşun gösterdiği pozisyonla, sonradan gördüğüm pozisyon farklı. Abdülkerim topa dokunuyor, ikili mücadele var. Topa vurmuş sonrası beni ilgilendirmez."

Toroğlu, Çaykur Rizespor'un penaltı beklediği 51. dakikadaki pozisyonla ilgili ise "Ben bu pozisyona penaltı vermem" dedi.



