Erman Toroğlu açıkladı. G.Saray'ın Rize'deki golünde faul var mı? 'Dayak yersin'

Galatasaray'ın Rize deplasmanında kazandığı maçta attığı golden önce faul var mı? Erman Toroğlu cevap verdi.

Erman Toroğlu açıkladı. G.Saray'ın Rize'deki golünde faul var mı? 'Dayak yersin'

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u deplasmanda tek golle yendi.

Golü 68. dakikada Sergio Oliveira attı.

Golden önceki Abdülkerim Bardakcı ile Olawoyin mücadelesine Çaykur Rizesporlular uzun süre faul itirazı yaptı.

Hakem Kadir Sağlam ise oyunu devam ettirdi.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu A Spor'da katıldığı programda pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere'de bu pozisyona VAR'da baksan, dayak yersin. Ben buna faul vermem. Yayıncı kuruluşun gösterdiği pozisyonla, sonradan gördüğüm pozisyon farklı. Abdülkerim topa dokunuyor, ikili mücadele var. Topa vurmuş sonrası beni ilgilendirmez."

Toroğlu, Çaykur Rizespor'un penaltı beklediği 51. dakikadaki pozisyonla ilgili ise "Ben bu pozisyona penaltı vermem" dedi.


Öne Çıkanlar
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Cumhuriyet’in 100. yılında yüzsüzler ordusu; Atatürk düşmanları!
Cumhuriyet’in 100. yılında yüzsüzler ordusu; Atatürk düşmanları!
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Cumhuriyet’in 100. yılında Uşak’ta binlerce kişi zeybek oynadı Gündem
Cumhuriyet’in 100. yılında Uşak’ta binlerce kişi zeybek oynadı
Atatürk hangi takımı tutardı? Gürel Yurttaş yazdı Spor
Atatürk hangi takımı tutardı? Gürel Yurttaş yazdı
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın Yaşam
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Dünyaca ünlü oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti. Friends dizisi ile hafızalara kazınmıştı Dünya
Dünyaca ünlü oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti. Friends dizisi ile hafızalara kazınmıştı
Kocaeli'de 9 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı Yaşam
Kocaeli'de 9 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Fenerbahçe Pendikspor karşısında. İsmail Kartal kararını verdi. İlk 11'de sürpriz Spor
Fenerbahçe Pendikspor karşısında. İsmail Kartal kararını verdi. İlk 11'de sürpriz