Erman Toroğlu Beşiktaş'ta Çebi yönetiminin gelecek yönetimin kucağına bıraktığı bombayı açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmadan sonra A Spor'daki programda açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın olağanüstü kongreye gittiğini belirten Toroğlu, kongre tarihinin özellikle Fenerbahçe derbisinden önceye alındığını vurguladı.

Beşiktaş'ın iyi durumda olmadığını belirten Toroğlu, "Ahmet Nur Çebi yönetimi yeni gelecek yönetimin kucağına bombayı bıraktı. Bu takımda çoğu futbolcunun sözleşmesi 2027'de bitiyor. Garanti ödemeleri var. Ne yapacak yeni gelecek yönetim bunlarla" dedi.

Toroğlu, Beşiktaş'ta Süleyman Seba'dan sonra gelen yönetimlerin hepsinin de başarısız olduğunu belirtirken, yine bunlardan birinin gelmesi halinde siyah beyazlı kulübü kötü günlerin beklediğini ileri sürdü.