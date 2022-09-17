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Erman Toroğlu, İstanbulspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük'ü yerden yere vurdu

Erman Toroğlu, İstanbulspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorba Küçük'ü sert ifadelerle eleştirdi

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 23:23
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Erman Toroğlu, Zorbay Küçük'ü topa tuttu

Erman Toroğlu, İstanbulspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük'ü yerden yere vurdu
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Erman Toroğlu, A Spor'daki programda İstanbulspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük'ü sert bir şekilde eleştirdi.

Toroğlu şunları söyledi:

- Beşiktaş'ın ilk golündeki faulden önce pozisyonda Weghorst ofsayt.

- Ayrıca Weghorst'a yapılan olay direkt vuruş. Neden endirekt vuruş veriyor hakem? Bu hakem kuraldan, kalmış fizikten kalmış, kimyadan kalmış. Bir gün endirekt vuruş diye bir şey olmayacak. Çünkü hakemler çözemiyor. 

- Atışta o kadar enteresan olaylar var ki. N'Koudou endirekt veya direkt olduğunu biliyor mu? Hakemin eli havada. Bu hakem elini kaldırmış. Ya arkadaş ben sana bakıp endirekt mi vurayım direkt mi vurayım? Niye arkada duruyor. Gelsene şuraya. Sen burada ne yapıyorsun? Futbolcu seni görsün değil mi? Böyle bir yerde durulmaz ki!

- Bu çocuğun kabahati değil bu. İyi çocuk bu. Süper zeka bu çocuğu alıyor bu maça veriyor. Bu maça naszıl verirsin yahu Allah aşkına. Yoksa kasıtlı mı yapıyorsunuz? 

- N'Koudou'ya kaldırılan bir ofsaytla ilgili: Bu yardımcı hakem durduğu yer yanlış. Ofsayt değil. Ofsaytı yardımcı bozuyor. Hal ve gidiş öğretmeni olsam bunu sınıfta bırakırım. Tırnaklarına baksana. Tırnaklarını keseceksin hocam.

- Josef de Souza'nın sarı kart görmesiyle ilgili: Burada hiç bir şey yok. Faul bile yok. Burada faulu de İstanbulspor lehine verdi. Halbuki faul İstanbulspor aleyhine. Çok ters bir karar.

 

 

 

 

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