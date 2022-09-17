Gazeteci Orhan Yıldırım Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki rezaleti paylaştı. ''Böylesi hiç yaşanmadı''

Beşiktaş, bugün saat 20.00'de İstanbulspor'a konuk olacak. Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşma öncesi Gazeteci Orhan Yıldırım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı sorun ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

''HER YER TOZ İÇİNDE''

Orhan Yıldırım yaptığı paylaşımda; ''Olimpiyat stadı, basın tribünü. Her yer toz içinde. Yetkililar personel yok diyor. İş başa düştü. ülkede gitmediğimiz Stad kalmadı. Böylesi hiç yaşanmadı. Tebrikler @TFF_Org Sn. @kasapoglu lütfen ilgili ve yetkili olanları uyarsanız.. Şampiyonlar Ligi finali de burada üstelik'' ifadelerine yer verdi.

Tozlu masayı Gazeteci Orhan Yıldırım ile TSYD görevlisi Birgül Pullukçu sildi.