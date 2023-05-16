Erman Toroğlu'ndan G.Saray'ın kazandığı penaltıyla ilgili flaş sözler

Galatasaray, İstanbulspor karşısında ilk yarıda penaltı kazandı. Erman Toroğlu penaltıyla ilgili yorum yaptı.

Erman Toroğlu'ndan G.Saray'ın kazandığı penaltıyla ilgili flaş sözler

İstanbulspor - Galatasaray maçında ilk yarının son anlarında Galatasaray penaltı golüyle öne geçti.

Rashica, topa vurduktan sonra rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu kenara gelerek izledi. Ardından da penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Icardi topu filelere yolladı.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, A Spor'daki programda pozisyonla ilgili ilginç ifadeler kullandı.

Toroğlu, "Kurala göre penaltı mı penaltı. Ama bana göre adaletli değil. Bu kurala ne demeli bilmem" dedi.

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