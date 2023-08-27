Erman Toroğlu'ndan herkesi şok edecek itiraf. Hangi büyük kulüpten şike teklifi aldığını açıkladı

Eski hakem, futbolcu ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, futbolculuk yıllarında kendisine hangi büyük kulüplerden teşvik primi teklifleri geldiğini itiraf etti.

Erman Toroğlu'ndan herkesi şok edecek itiraf. Hangi büyük kulüpten şike teklifi aldığını açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, sosyal medya kanalı olan Skyspor'a konuştu.

Toroğlu, kendilerine şike teşviki geldiğini yıllar sonra itiraf etti.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

-Bize bir defa daha teşvik geldiğini biliyorum. Bir Fenerbahçe maçıydı Ankara'da ve Galatasaray'dan geldi. Şafak diye bir arkadaş vardı. O getirmişti çantayla koydular. Fenerbahçe'de Canan diye bir oyuncu bize 70-80 gibi bir gol attı. Çanta giderken hepimiz böyle bakıyorduk çünkü iyi para gidiyordu. Çanta gitti, alamadık. Bunu biliyorum ama bunun haricinde bilmiyorum.

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