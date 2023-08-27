Erman Toroğlu'ndan herkesi şok edecek itiraf. Hangi büyük kulüpten şike teklifi aldığını açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, sosyal medya kanalı olan Skyspor'a konuştu.

Toroğlu, kendilerine şike teşviki geldiğini yıllar sonra itiraf etti.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

-Bize bir defa daha teşvik geldiğini biliyorum. Bir Fenerbahçe maçıydı Ankara'da ve Galatasaray'dan geldi. Şafak diye bir arkadaş vardı. O getirmişti çantayla koydular. Fenerbahçe'de Canan diye bir oyuncu bize 70-80 gibi bir gol attı. Çanta giderken hepimiz böyle bakıyorduk çünkü iyi para gidiyordu. Çanta gitti, alamadık. Bunu biliyorum ama bunun haricinde bilmiyorum.