Erman Toroğlu'ndan sert sözler: Okan Buruk'un yüzü perşembe pazarına döndü

Erman Toroğlu, İstanbulspor-Galatasaray maçının devre arasında sarı kırmızılıları sert bir dille eleştirdi.

Erman Toroğlu'ndan sert sözler: Okan Buruk'un yüzü perşembe pazarına döndü

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, İstanbulspor-Galatasaray maçının devre arasında A Spor'da katıldığı programda konuştu.

Galatasaray'ın 37. dakikada kazandığı penaltı atışını Kerem'in Icardi'ye pas olarak kullanmasını, Icardi'nin de topu auta atmasını değerlendiren Toroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbulspor'un teknik direktörü istifa etti. Sahaya bir takım çıktı, sen rakibini küçük göremezsin. Senin rakibini küçük görmeye hakkın yok.

Neden küçük görüyor biliyor musun, öyle hareketler var ki... Biz bunlara 5 atarız, 6 atarız falan. Galatasaray, rakibine saygısızlık yaptı, laubalilik yaptı. Burada otorite noksanlığı var. Okan Buruk buna çalıştık, izin verdik diyebilir.

Pozisyon olur olmaz, reji Okan Buruk'a döndü. Döndüğü anda Okan Buruk'un yüzü perşembe pazarına döndü. İşin öyle olmadığı belli oldu."

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