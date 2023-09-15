Ermenek - Görmel köyünde devrilen traktörün altında kalan karı-koca öldü, torunları yaralandı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde traktörün bahçeye devrilmesi sonucu karı-koca hayatını kaybederken, torunları ise yaralandı.

Ermenek - Görmel köyünde devrilen traktörün altında kalan karı-koca öldü, torunları yaralandı

Hayati Etçi - Karaman / YENİÇAĞ

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Görmeli köyü Sinanlı mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Mustafa Başpınar’ın kullandığı traktör, yokuş çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geriye kaçarak bahçeye devrildi. Kazada, sürücü ile eşi Havva Başpınar traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

aw031412-01.jpg Traktörde bulunan torunları M.B. (13), ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından karı-kocanın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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