Ermeni futbolcunun elini tutmak istemeyen minik kızın hareketi gündem oldu

Türkiye Ermenistan maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı. Minik kız sahaya çıkarken Ermeni futbolcunun elini tutmadı.

Ermeni futbolcunun elini tutmak istemeyen minik kızın hareketi gündem oldu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile mücadele ediyor.
İki takımın mücadelesinin başlayacağı sırada Ermenistanlı futbolcu ile minik bir kız arasında ilginç bir olay gerçekleşti.
Maç öncesi seremonisine geçmek için sahaya geçileceği sırada Ermenistan’ın 10 numaralı futbolcusu Lucas Zelarayán kendisiyle birlikte sahaya girecek minik kızın elini tutmak istese de minik kız bu isteği kabul etmeyerek sahaya Ermeni futbolcunun elini tutmadan gitti.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

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