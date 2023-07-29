Ermeni silahlı gruplardan Azerbaycan hava sahasındaki uçaklara saldırı

Ermenistan Azerbaycan’a yönelik taciz saldırılarına devam ediyor. Ermenistan Azerbaycan hava sahasındaki uçakların uydu, navigasyon sistemlerine radyo paraziti gönderiliyor. Uçuş güvenliğine büyük tehdit oluşturan bu tacizin, Rus barış gücünün geçici konumlandığı noktalardan gerçekleştirilmesi ise dikkat çekiyor.

Ermeni silahlı gruplardan Azerbaycan hava sahasındaki uçaklara saldırı

Haber Global’in haberine göre: Ermenistan Karabağ yenilgisi hazmedemiyor. Sık sık Azerbaycan hava sahasını taciz eden Ermenistan, iki ülke arasındaki barış müzakerelerini de zedelemeye devam ediyor. 24 Temmuz’da gönderilen parazitlerde Ermenistan, 4 Azerbaycan yolcu uçağını tehlikeye atarak uçağın geç kalkmasına neden oldu.

Azerbaycan savunma bakanlığının yaptığı açıklamada “Ermenistan Azerbaycan’ın iç ve dış hatlarındaki sivil uçaklarına parazitler gönderip uçağın içindeki vatandaşların hayatlarını tehlikeye atıyorlar” Denildi. İşin garibi ise bu tacizler Rus barış güçlerinin geçici konumlandığı yerlerden gerçekleşiyor.

Azerbaycan savunma bakanlığı Ermenistan’ın yaptığı tacizlere karşı Rus barış güçlerinin önlem almadığına dikkat çekti.

Azerbaycan savunma bakanlığı yaptığı resmi açıklamada:

“Son günlerde Azerbaycan hava sahasından uçan yerli ve yabancı havayollarına ait yolcu uçaklarının GPS uydu navigasyon sistemlerine karşı, Rus barış gücünün geçici konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı grupları tarafından radyo paraziti gönderiliyor” dedi.

Gönderilen radyo parazitleri nedeniyle 24 Temmuz'da Bakü-Fuzuli güzergahında uçan Azerbaycan Havayolları'na ait ATR-45 yolcu uçağında saat 10:49'dan 11:16'ya kadar; 25 Temmuz'da Budapeşte-Bakü seferini yapan Çek Hava Yolları'na ait uçağında saat 14:48'den 15:25'e kadar ve 28 Temmuz günü Bakü-Kebele seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları'na ait ATR-45 tipi uçağında saat 14:08'den 14:30'a kadar ve ters yönde saat 15:04'ten 15:26'ya kadar GPS uydu navigasyon sisteminde arıza meydana geldi.

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